Foggia, in due armati sotto casa di un imprenditore: accusa, sventato agguato Un arresto

Venerdì notte l'accaduto a Foggia. In due sono stati individuati praticamente davanti al portone di casa di un imprenditore. I carabinieri hanno arrestato uno dei due che erano armati, rimane ignoto l'altro. In sede di convalida del fermo è stata evidenziata l'accusa con la convinzione che sia stato sventato un attentato all'imprenditore.

