Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio

Nove anni fa, con Ignazio Marino in Campidoglio, le dimissioni da capo dello staff dell'allora vicesindaco di Roma, Luigi Nieri. Ora, per Andrea Bianchi, è arrivata in Cassazione la condanna definitiva a un anno di reclusione per il reato di falso - con pena sospesa -, commesso mettendo nero su bianco una bugia, cioè il possesso di una laurea in Giurisprudenza in realtà non conseguita, nella dichiarazione indirizzata alle Risorse Umane di Roma Capitale per la candidatura all'incarico. Infruttuosa la linea difensiva proposta dal legale di Bianchi e mirata a sostenere che «il conseguimento della laurea non costituiva requisito necessario per il conferimento dell'incarico». La Cassazione ha replicato che «la Falsa dichiarazione ha tratto in inganno».

