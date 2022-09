Erjona Sulejmani | ex di Alessandro Basciano | pubblica una foto estrema | bikini striminzito | si vede tutto

(Di mercoledì 28 settembre 2022)è una delle donne più belle del mondo. Pur essendo albanese, è molto conosciuta in Italia perché vive nel nostro paese da tempo. Poche ore fa, in pieno autunno, hato unainche sa molto di estate.è diventata famosa in Italia tra il 2008 e il 2009. All'epoca era fidanzata con Blerim Dzemaili, calciatore albanese che ha indossato un numero altissimo di maglie diverse nella sua carriera. Solo in Italia ha giocato per Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna. Quando arrivò al Torino dal Bolton, le attenzioni degli amanti del gossip (e delle belle donne) si concentrarono anche e sopratsulla sua vita fuori dal campo. Dzemaili era fidanzato con la coetanea e connazionale...

La bellissima, storica ex del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, è stata una delle regine social dell'estate che si è appena conclusa. Sulla sua pagina ufficiale ... Dopo aver chiuso questa storia, Alessandro ha avuto anche una breve frequentazione con, prima di entrare nella casa e innamorarsi della splendida Sophie. 5 curiosità su Sophie ... Erjona, tutti gli scatti della regina dell'estate, CHE FOTO! La modella albanese non perde occasione per farsi notare, il finale di stagione è più caldo che mai, c'è poco spazio per l'immaginazione ...