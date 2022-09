Elisa torna nei teatri con un tour acustico: le date (Di mercoledì 28 settembre 2022) Elisa torna nei teatri con un tour acustico dal titolo An Intimate Night: le date Elisa torna nei teatri. Dopo le oltre 50 date sold out di Diari Aperti tour, l’artista a grande richiesta ritorna nell’atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di An Intimate Night, una serie di date speciali che prenderanno il via il 1° dicembre da Trieste.Ad accompagnare la voce di Elisa, sul palco ci sarà una formazione che vivrà delle suggestioni uniche di pianoforte, chitarra e quintetto d’archi. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée Back To The Future Live tour, che in ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022)neicon undal titolo An Intimate Night: lenei. Dopo le oltre 50sold out di Diari Aperti, l’artista a grande richiesta rinell’atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di An Intimate Night, una serie dispeciali che prenderanno il via il 1° dicembre da Trieste.Ad accompagnare la voce di, sul palco ci sarà una formazione che vivrà delle suggestioni uniche di pianoforte, chitarra e quintetto d’archi. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) lanée Back To The Future Live, che in ...

direpuntoit : ? .@elisatoffoli torna nei teatri. L’artista sceglie l’atmosfera intima della location per ‘An Intimate Night’ - RadioDueLaghi : Dopo le oltre 50 date sold out di Diari Aperti Tour, Elisa torna nei teatri, nuovo palcoscenico di An Intimate Nigh… - TerrinoniL : Elisa torna in tour nei teatri a dicembre: segnati le date di An Intimate Night - telodogratis : Elisa: a grande richiesta torna nei teatri con “AN INTIMATE NIGHT” - SPYit_official : Elisa torna nei teatri con “An Intimate Night”, dal 1° dicembre 2022 #elisa #live #anintimatenight #teatri… -