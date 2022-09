Di Lorenzo | ' ' Napoli? E' un gran bel gruppo | si respira aria positiva e sullo Scudetto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Di: "Respiriamo? non ci interessa delle voci, per Spalletti parla la sua carriera, è un allenatore forte ed è importante per noi. Kvaratskhelia e Raspadori si sono messi a disposizione, hannodi qualità, devono imparare a gestire i momenti negativi" Giovanni Di, difensore e capitano del, ha rilasciato un'inervista a Radio Kiss Kissdurante 'Radio Goal'. Queste le sue parole: “In Nazionale abbiamo fatto bene, sono state due partite importanti, un traguardo importante raggiungere le Final Four di Nations League. Raspadori? Ora che è mio compagno di squadra sono ancora più contento. Si è subito messo a disposizione e si merita gli elogi, ora starà a lui continuare così. ...