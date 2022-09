RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Delusione CR7, impresa Scozia e il super gol di Sesko: a tutta Nations League -

La Gazzetta dello Sport

La Spagna raggiunge Italia, Croazia e Olanda nelle final four di Nations League, ma la serata ha regalato tante sorprese. La Scozia è stata promossa ...'Se il problema sono io faccio un passo indietro' Sarri non ha nascosto tutta la suaper ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Europa Leaguegol, lo United vince. Goleada ... Delusione CR7, impresa Scozia e il super gol di Sesko: a tutta Nations League L'asse juventina spiana la strada a Stojkovic a Oslo: 2-0 contro la Norvegia e promozione in Nations League A. Delusione invece per Ronaldo: Portogallo ko in casa ...Il portoghese è uscito sconfitto, insieme alla sua Nazionale, dalla sfida contro la Spagna, valida per l'ultima giornata dei gironi di Nations League.