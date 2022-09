Banca Generali con Montemagno porta la finanza sui social (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il risparmio e gli investimenti sbarcano sui social network con il progetto di educazione finanziaria Edufin3.0 lanciato da Banca Generali e Marco Montemagno, per orientare i risparmiatori verso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il risparmio e gli investimenti sbarcano suinetwork con il progetto di educazione finanziaria Edufin3.0 lanciato dae Marco, per orientare i risparmiatori verso ...

Banca Generali con Montemagno porta la finanza sui social Il risparmio e gli investimenti sbarcano sui social network con il progetto di educazione finanziaria Edufin3.0 lanciato da Banca Generali e Marco Montemagno, per orientare i risparmiatori verso scelte consapevoli. L'obiettivo dell'iniziativa è diffondere una cultura positiva verso il mondo degli investimenti presso un ... Dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo un aiuto concreto all'associazione "Il Melograno" La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha riscontrato nelle progettualità de "Il Melograno a.p.s." interessanti ... rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate ... Ancona, c'è rinnovo con uno sponsor Banca Generali Private unisce ancora il suo nome al club dorico U.S. Ancona e Banca Generali Private, ancora insieme. Il rinnovo è stato formalizzato con i private banker Lorenzo Gambelli e Gabriele R ...