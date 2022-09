ATP Sofia 2022, Lorenzo Sonego agli ottavi contro Rune. Ivashka elimina Dimitrov (Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa della sfida tra Lorenzo Musetti e il bulgaro Alexandar Lazarov che chiuderà il programma, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa giornata di incontri dell’ATP250 di Sofia. Sul veloce indoor bulgaro cinque i match che sono andati in archivio e il magic moment di Lorenzo Sonego ha avuto un seguito. Il piemontese, reduce dal successo nel torneo di Metz (Francia), ha allungato la sua serie di vittorie (6) e negli ottavi di finale ci sarà ad attenderlo il n.31 del mondo, Holger Rune. Si prospetta un incrocio complicato per Sonego che dovrà fare appello a tutto il proprio talento per avere la meglio di uno dei Next Gen più qualificati del circuito, citando la vittoria nel torneo di Monaco di Baviera e i quarti di finale raggiunti al Roland Garros ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa della sfida traMusetti e il bulgaro Alexandar Lazarov che chiuderà il programma, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa giornata di incontri dell’ATP250 di. Sul veloce indoor bulgaro cinque i match che sono andati in archivio e il magic moment diha avuto un seguito. Il piemontese, reduce dal successo nel torneo di Metz (Francia), ha allungato la sua serie di vittorie (6) e neglidi finale ci sarà ad attenderlo il n.31 del mondo, Holger. Si prospetta un incrocio complicato perche dovrà fare appello a tutto il proprio talento per avere la meglio di uno dei Next Gen più qualificati del circuito, citando la vittoria nel torneo di Monaco di Baviera e i quarti di finale raggiunti al Roland Garros ...

