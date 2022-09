(Di mercoledì 28 settembre 2022) È considerato il più arido della Terra, molto più della Death Valley, e si estende per 105 kmq tra le cime delle Ande e le montagne del litorale che vanno a creare un microclima particolare per cui ...

ilmattino.it

... molto più della Death Valley, e si estende per 105 kmq tra le cime delle Ande e le montagne del litorale che vanno a creare un microclima particolare per cui non si formano nuvole su. Si ...La scoperta delle bolle di gas Sono state scoperte per caso dal telescopio Alma (Large ... Conclude Wielgus: 'Si spera che un giorno potremo dire che sappiamo esattamente cosaintorno a ... Atacama, accade una volta ogni sette anni: la magica fioritura del deserto Vuoi assistere ad uno degli avvenimenti più incredibili sulla terra Le foto della fioritura del deserto più spettacolare del pianeta.Bolle di gas super-caldo orbitano, velocissime, intorno a al buco nero supermassiccio, Sagittarius A*, che si trova al centro della Via Lattea, e per la prima volta permettono di gettare nuova luce su ...