Appartamenti a 75 euro all’anno | in 17 dovranno risarcire l’Erario

di Monica De Santis Sono per la maggior parte residenti in costiera amalfitana e nell'agro nocerino sarnese (un paio vivono nel napoletano ed uno nell'avellinese) le 17 persone che ieri mattina, dai militari della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, hanno ricevuto la notifica di un provvedimento di invito a dedurre e contestuale "messa in mora", con intimazione a risarcire per intero il danno causato all'Erario. Le attività istruttorie sviluppate dal Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno permesso di accertare una mala gestio del conservatorio di Santa Rosalia, di proprietà di un ente pubblico ed avente sede ad Atrani, facendo emergere un danno erariale di ammontare complessivo pari ad 1.400.794,42 euro (a cui aggiungere ...

