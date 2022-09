Andrea Delogu, la showgirl cacciata senza scrupoli: “È stata una coltellata” | La verità venuta a galla (Di mercoledì 28 settembre 2022) Andrea Delogu è finita al centro dell’occhio del ciclone a causa di un comportamento avuto nei suoi confronti. La showgirl è stata cacciata senza motivazione, un comportamento che ha visto come un vero e proprio tradimento. Andrea Delogu ha voluto rompere il silenzio ed ha urlato a gran voce l’ingiustizia che ha subito. E questo ciò che è accaduto nel momento in cui è stata cacciata in malo modo da una trattoria. Ma vediamo insieme di scoprire qualcosa di più sulla vicenda. Andrea Delogu cacciata senza motivazioni Il tutto è accaduto pochi giorni fa, nel momento in cui Andrea Delogu era appena uscita ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022)è finita al centro dell’occhio del ciclone a causa di un comportamento avuto nei suoi confronti. Lamotivazione, un comportamento che ha visto come un vero e proprio tradimento.ha voluto rompere il silenzio ed ha urlato a gran voce l’ingiustizia che ha subito. E questo ciò che è accaduto nel momento in cui èin malo modo da una trattoria. Ma vediamo insieme di scoprire qualcosa di più sulla vicenda.motivazioni Il tutto è accaduto pochi giorni fa, nel momento in cuiera appena uscita ...

AlessandroCant0 : @Sanfra1407 articolo firmato da andrea delogu. hai vinto tu. - GianfrancoPezz3 : Certo che la passione per la Leosini, quella che coccola i pluriomicidi, non è proprio un bel viatico. E poi perch… - 0Nadde : - GuaiAiVinti : #AndreadeLogu Vieni da me ti faccio entrare anche se indossi la tuta da palombaro ?? - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Andrea Delogu respinta al ristorante: ecco la sua versione e quella del ristoratore -