Adriana Volpe parla del Prati-Gate e commenta la diffida di Elettra Lamborghini: “Ha tarpato le ali a Ginevra” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Adriana Volpe ha rilasciato una lunga e interessante intervista tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. La conduttrice ha parlato delle opinioniste del Grande Fratello Vip ed ha espresso il suo parere sui concorrenti, a cominciare da Elenoire Ferruzzi. Adriana Volpe commenta i vipponi, il Prati Gate e la diffida di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha rilasciato una lunga e interessante intervista tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. La conduttrice hato delle opinioniste del Grande Fratello Vip ed ha espresso il suo parere sui concorrenti, a cominciare da Elenoire Ferruzzi.i vipponi, ile ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella_2000 : Adriana Volpe ancora contro la sua 'rivale' Sonia: 'Ha costruito un personaggio; non so quanto sia vera' #gfvip - blogtivvu : Totti e Ilary, parla Adriana Volpe: “Vi dico da parte sto e per quale motivo” - AnnaChi64642517 : RT @SaraSanfi: “Lei è il vero valore aggiunto.” “Giulia è amata per la freschezza,l'ironia, la spigliatezza. Mi è piaciuta dentro la Casa e… - MTwitte02685555 : RT @blogtivvu: Adriana Volpe si complimenta con Giulia Salemi e commenta le opinioniste del Grande Fratello Vip - Tiziana841 : RT @SaraSanfi: “Lei è il vero valore aggiunto.” “Giulia è amata per la freschezza,l'ironia, la spigliatezza. Mi è piaciuta dentro la Casa e… -