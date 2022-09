‘A testa alta’: venerdì 30 settembre si inaugura la mostra dedicata a Falcone, Borsellino, La Torre e Dalla Chiesa (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – “A testa alta”: è questo il titolo della mostra che viene inaugurata venerdì 30 settembre alle ore 11 dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di 22 fotografie collocate nei corridoi di rappresentanza del primo e secondo piano e negli scaloni di Palazzo Montecitorio e nel corridoio degli atti parlamentari di Palazzo San Macuto, per commemorare i trent’anni dalle stragi in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e i quarant’anni dagli assassinii di Pio La Torre e di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un percorso fotografico inedito, diffuso, dedicato a questi uomini delle Istituzioni, agli agenti e ai congiunti che con il loro esempio hanno testimoniato “A testa alta”, a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – “Aalta”: è questo il titolo dellache vieneta30alle ore 11 dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di 22 fotografie collocate nei corridoi di rappresentanza del primo e secondo piano e negli scaloni di Palazzo Montecitorio e nel corridoio degli atti parlamentari di Palazzo San Macuto, per commemorare i trent’anni dalle stragi in cui hanno perso la vita Giovannie Paoloe i quarant’anni dagli assassinii di Pio Lae di Carlo Alberto. Un percorso fotografico inedito, diffuso, dedicato a questi uomini delle Istituzioni, agli agenti e ai congiunti che con il loro esempio hanno testimoniato “Aalta”, a ...

