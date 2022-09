WTA Parma 2022, Matilde Paoletti stupisce e conquista il suo primo successo nel circuito maggiore! Lee sconfitta (Di martedì 27 settembre 2022) Segnali di una certa vitalità. Matilde Paoletti, classe 2003, qualcosa in quest’annata aveva già mostrato con il suo primo titolo 25k a Verbier, tra le montagne svizzere del Canton Vallese. Fisico longilineo, affine alle atlete dell’Est, la giovane perugina allenata da Giovanni Paolisso ha espresso il suo tennis completo contro la rumena Gabriela Lee (n.150 del ranking) nel primo turno del WTA250 di Parma. Per l’azzurrina, attualmente n.366 WTA, è arrivato il successo per 6-4 3-6 6-0, primo della carriera nel circuito maggiore. Una grande soddisfazione per la 19enne umbra che negli ottavi di finale affronterà un’altra rumena, la testa di serie n.3 Irina Begu. Nel primo set il match è all’insegna del cambiamenti di “spartito”. Le due ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Segnali di una certa vitalità., classe 2003, qualcosa in quest’annata aveva già mostrato con il suotitolo 25k a Verbier, tra le montagne svizzere del Canton Vallese. Fisico longilineo, affine alle atlete dell’Est, la giovane perugina allenata da Giovanni Paolisso ha espresso il suo tennis completo contro la rumena Gabriela Lee (n.150 del ranking) nelturno del WTA250 di. Per l’azzurrina, attualmente n.366 WTA, è arrivato ilper 6-4 3-6 6-0,della carriera nelmaggiore. Una grande soddisfazione per la 19enne umbra che negli ottavi di finale affronterà un’altra rumena, la testa di serie n.3 Irina Begu. Nelset il match è all’insegna del cambiamenti di “spartito”. Le due ...

OA_Sport : #TENNIS #WTA #Parma Matilde Paoletti festeggia il suo primo successo nel circuito maggiore: la rumena Lee ko contro… - sportface2016 : #WtaParma 2022: al secondo turno sarà derby tra Cocciaretto e Paolini, avanti anche la giovane Matilde #Paoletti - sportal_it : WTA Parma, Jasmine Paolini vince in rimonta: ora derby con Cocciaretto - sportface2016 : #WtaParma 2022: al secondo turno sarà derby tra #Cocciaretto e #Paolini, out #Bronzetti - Ubitennis : WTA Parma: Paolini esce alla distanza contro Niemeier. Derby in vista con Cocciaretto -