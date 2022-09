Vuole abbandonare il GF VIP | Allarme rosso in piena notte: “Io me ne vado subito!” (Di martedì 27 settembre 2022) Panico nella casa del GF VIP. Dopo la diretta, la concorrente non riesce a resistere e lo rivela senza freni: non ne può più GF VIP (Screen da Twitter)Lunedì 26 settembre è andata in onda la terza puntata del GF VIP 7. Nonostante sia iniziato da pochissimo, il reality show condotto da Alfonso Signorini è già nel pieno delle sue dinamiche più accese. Il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ha già creato forti malumori sia dentro che fuori la casa, costringendo la fidanzata di Luca, Soraia, ad intervenire. Nel corso della puntata, poi, è stata nuovamente affrontata la vicenda che lega Ginevra alla sorella Elettra Lamborghini, con cui non si parla né si vede da anni. Nel corso della nottata, un inquilino della casa ha manifestato proprio tutto il suo disappunto e ha sganciato una bomba contro la redazione: Vuole andarsene. GF VIP: Sara Manfuso è furiosa Sara ... Leggi su specialmag (Di martedì 27 settembre 2022) Panico nella casa del GF VIP. Dopo la diretta, la concorrente non riesce a resistere e lo rivela senza freni: non ne può più GF VIP (Screen da Twitter)Lunedì 26 settembre è andata in onda la terza puntata del GF VIP 7. Nonostante sia iniziato da pochissimo, il reality show condotto da Alfonso Signorini è già nel pieno delle sue dinamiche più accese. Il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ha già creato forti malumori sia dentro che fuori la casa, costringendo la fidanzata di Luca, Soraia, ad intervenire. Nel corso della puntata, poi, è stata nuovamente affrontata la vicenda che lega Ginevra alla sorella Elettra Lamborghini, con cui non si parla né si vede da anni. Nel corso della nottata, un inquilino della casa ha manifestato proprio tutto il suo disappunto e ha sganciato una bomba contro la redazione:andarsene. GF VIP: Sara Manfuso è furiosa Sara ...

aestet : @dordule @irreverent_the Secondo me non vuole vendersi l'anima al diavolo e fare la sinistra, è meglio che esca dal… - __carotina : Amaurys vuole abbandonare già basta lui si è stufato come osano dare una foto ad antonino e non a lui io boh un min… - sabrlifee : sara manfuso vuole abbandonare alfonso vergognati e dalle la parola !!! - FebyTH : #gfvip sara che già vuole abbandonare perche no le sta bene ahahsh tesoro tu sei un arpia non che lo sembri peccat… - neldubbiodormo_ : Chi scommette su Sara che vuole abbandonare la casa dopo la puntata perché “ non mi va di passare per quella che no… -