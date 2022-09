Ultime Notizie – Governo, totoministri, Lega e Pd: i favoriti dai bookmaker (Di martedì 27 settembre 2022) All’indomani della vittoria delle elezioni del centrodestra, cominciano a circolare ipotesi sulla squadra di Governo di Giorgia Meloni, che con ogni probabilità sarà la prima premier donna in Italia. Al ministero dell’Economia, riporta Agipronews, potrebbe andare Cesare Pozzi, favorito a 1,60 secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali. Dietro di lui Luigi Buttiglione (a 3,50) e Fabio Panetta (a 5,20). Il risultato elettorale vede la Lega fortemente ridimensionata, ma per i bookmaker il leader Matteo Salvini rimane in lista per un ministero-chiave, quello degli Interni, a quota 1,90, davanti a due fedelissimi di Fratelli d’Italia come Adolfo Urso (a 3,10) e Ignazio La Russa (a 3,90). Lega avanti anche nelle quote per il ministro della Giustizia, con Giulia Bongiorno a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) All’indomani della vittoria delle elezioni del centrodestra, cominciano a circolare ipotesi sulla squadra didi Giorgia Meloni, che con ogni probabilità sarà la prima premier donna in Italia. Al ministero dell’Economia, riporta Agipronews, potrebbe andare Cesare Pozzi, favorito a 1,60 secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per iinternazionali. Dietro di lui Luigi Buttiglione (a 3,50) e Fabio Panetta (a 5,20). Il risultato elettorale vede lafortemente ridimensionata, ma per iil leader Matteo Salvini rimane in lista per un ministero-chiave, quello degli Interni, a quota 1,90, davanti a due fedelissimi di Fratelli d’Italia come Adolfo Urso (a 3,10) e Ignazio La Russa (a 3,90).avanti anche nelle quote per il ministro della Giustizia, con Giulia Bongiorno a ...

