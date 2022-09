“Tale e Quale Show”: cast definitivo, giudici e dove e quando vederlo (Di martedì 27 settembre 2022) Torna su Rai Uno Tale e Quale Show, uno dei programmi più amati della televisione italiana che da dieci anni intrattiene il pubblico. Per la sua dodicesima edizione, tanti artisti nel cast che riusciranno a stupire con le loro interpretazioni, capitanati dal padrone di casa Carlo Conti e dai giudici che decreteranno i migliori di ogni puntata. quando inizia e chi sono gli artisti in gara. “Tale e Quale Show”: quando e dove vederlo Tutto è pronto per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il varietà che da dieci anni fa compagnia il venerdì sera a milioni di spettatori affezionati. Il grande successo per tutto questo tempo non è ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022) Torna su Rai Uno, uno dei programmi più amati della televisione italiana che da dieci anni intrattiene il pubblico. Per la sua dodicesima edizione, tanti artisti nelche riusciranno a stupire con le loro interpretazioni, capitanati dal padrone di casa Carlo Conti e daiche decreteranno i migliori di ogni puntata.inizia e chi sono gli artisti in gara. “”:Tutto è pronto per la dodicesima edizione di, il varietà che da dieci anni fa compagnia il venerdì sera a milioni di spettatori affezionati. Il grande successo per tutto questo tempo non è ...

