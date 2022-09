++ Spread Btp - Bund: chiude oltre 250 punti, rendimento 4,7% ++ (Di martedì 27 settembre 2022) Lo Spread fra Btp e Bund si allarga ancora, dopo il rialzo già visto lunedì dopo la tornata elettorale, e conclude la seduta oltre la soglia dei 250 punti, a 250,7 per la precisione, sempre sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Lofra Btp esi allarga ancora, dopo il rialzo già visto lunedì dopo la tornata elettorale, e conclude la sedutala soglia dei 250, a 250,7 per la precisione, sempre sui ...

Io e i fra che non sappiamo manco chi sia la Ronzulli e abbiamo votato cdx per comprare BTP con lo spread a 500 per rivend…

++ Spread Btp-Bund: chiude oltre 250 punti, rendimento 4,7% ++: Titoli di stato italiani a 2 e 5 anni più rischiosi…

BTp: vendite sui bond, Italia sotto tiro, spread 251 e rendimento record da 2013

Sale il rendimento dei titoli di Stato italiani: quello del Btp decennale ai massimi dal 2013. Lo spread Btp-Bund s…