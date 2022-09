Serie A, al via i test sul fuorigioco semiautomatico (Di martedì 27 settembre 2022) La Serie A accelera sul fuorigioco semiautomatico. Il SAOT partirà ufficialmente a breve, forse già nel mese di ottobre. Il caso Juve-Salernitana e le polemiche che ne sono scaturite hanno spinto la Lega a introdurre la nuova tecnologia, avendo già fatto investimenti consistenti per diventare la prima al mondo ad attivarlo in un torneo nazionale. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 settembre 2022) LaA accelera sul. Il SAOT partirà ufficialmente a breve, forse già nel mese di ottobre. Il caso Juve-Salernitana e le polemiche che ne sono scaturite hanno spinto la Lega a introdurre la nuova tecnologia, avendo già fatto investimenti consistenti per diventare la prima al mondo ad attivarlo in un torneo nazionale. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

