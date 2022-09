Sara Manfuso nella notte minaccia di lasciare il GF Vip e sbotta contro la produzione (Di martedì 27 settembre 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato delle clip in cui Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra si è subito risentita: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo“. Durante una delle ultime pubblicità, Sara Manfuso si è sfogata ed ha anche minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. La gieffina si è lamentata per come è stata dipinta in puntata (in realtà gli autori si sono limitati a mostrare dei filmati): “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi ... Leggi su biccy (Di martedì 27 settembre 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato delle clip in cui, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra si è subito risentita: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo“. Durante una delle ultime pubblicità,si è sfogata ed ha ancheto di abbandonare il Grande Fratello Vip. La gieffina si è lamentata per come è stata dipinta in puntata (in realtà gli autori si sono limitati a mostrare dei filmati): “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi ...

