Portogallo-Spagna, Morata gela CR7: è suo il gol dell’1-0 (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) All’Estádio Municipal de Braga Alvaro Morata gela il Portogallo e firma un provvidenziale per la Spagna che supera i lusitani nel gruppo di Nations League. Sugli sviluppi di un lancio dalla destra, Williams ha fatto da sponda di testa per l’accorrente Morata che da due passi ha depositato la palla in rete. Scatenata l’esultanza di Luis Enrique e della panchina spagnola. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) All’Estádio Municipal de Braga Alvaroile firma un provvidenziale per lache supera i lusitani nel gruppo di Nations League. Sugli sviluppi di un lancio dalla destra, Williams ha fatto da sponda di testa per l’accorrenteche da due passi ha depositato la palla in rete. Scatenata l’esultanza di Luis Enrique e della panchina spagnola. SportFace.

