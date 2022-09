Operaio muore schiacciato da un macchinario

Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, operaio di 60 anni muore schiacciato da un macchinario a Manerbio - rep_milano : Incidenti sul lavoro, operaio di 60 anni muore schiacciato da un macchinario a Manerbio - gercci1 : RT @LaStampa: Brescia, operaio muore in fabbrica schiacciato da un nastro trasportatore - LaStampa : Brescia, operaio muore in fabbrica schiacciato da un nastro trasportatore - GdB_it : Manerbio, tragico infortunio: parte macchinario, operaio muore schiacciato da barre di alluminio -

BRESCIA. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro in provincia di Brescia. Questa mattina poco prima delle 13 a Manerbio, nello stabilimento della Estral, azienda che produce profili di alluminio, un ...... per cause ancora da accertare, non si esclude che l'apparecchiatura si sia azionata senza che l'uomo se ne accorgesse, e l'sia rimasto schiacciato da alcune pesanti barre. Vani i tentativi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' accaduto in tarda mattinata nella ditta bresciana Estral: l'uomo stava facendo manutenzione al macchinario quando gli è caduto addosso ...