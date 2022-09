“Mi diceva: sei la mia schiava”: le testimonianze delle vittime del falso ginecologo (Di martedì 27 settembre 2022) Quattro delle sei vittime che hanno denunciato Marco D’Annunzio, ex infettivologo in servizio come dirigente presso il Crh-Mts di viale Jenner a Milano, specializzato in malattie a trasmissione sessuale, hanno confermato quanto messo a verbale testimoniando gli abusi sessuali subiti dal dottore, che si fingeva ginecologo. Le vittime sono state ascoltate nella giornata di ieri dal gip con la formula dell’incidente probatorio per il caso di Marco D’Annunzio, 41 anni, arrestato a inizio giugno con l’accusa di violenza sessuale nell’indagine, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, come riporta la stampa. Le testimonianze delle donne avranno ora valore di prove nel processo, che potrebbe tenersi con rito abbreviato, dove si aggiungeranno le altre due ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022) Quattroseiche hanno denunciato Marco D’Annunzio, ex infettivologo in servizio come dirigente presso il Crh-Mts di viale Jenner a Milano, specializzato in malattie a trasmissione sessuale, hanno confermato quanto messo a verbale testimoniando gli abusi sessuali subiti dal dottore, che si fingeva. Lesono state ascoltate nella giornata di ieri dal gip con la formula dell’incidente probatorio per il caso di Marco D’Annunzio, 41 anni, arrestato a inizio giugno con l’accusa di violenza sessuale nell’indagine, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, come riporta la stampa. Ledonne avranno ora valore di prove nel processo, che potrebbe tenersi con rito abbreviato, dove si aggiungeranno le altre due ...

