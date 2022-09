Legge di Bilancio, che succede ora? L’Ue darà tempo fino a fine novembre. Il governo uscente può presentare una bozza a politiche invariate (Di martedì 27 settembre 2022) Guido Crosetto continua a ripetere che la prossima Legge di Bilancio andrebbe preferibilmente scritta a quattro mani dal governo uscente di Mario Draghi e da quello entrante guidato probabilmente da Giorgia Meloni perché “va presentata alla Ue entro il 16 ottobre”. Non è proprio così: vero è che la scadenza ufficiale per l’invio a Bruxelles del Draft budgetary plan – una bozza della manovra con un “tabellone” che contiene i principali interventi e le cifre – è il 15 del mese prossimo. Ma nel caso un Paese non abbia a quella data un governo in carica con pieni poteri (come già avvenuto in Germania, Austria e Portogallo) la Commissione Ue è disposta ad accontentarsi di una bozza a politiche invariate. Per poi attendere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Guido Crosetto continua a ripetere che la prossimadiandrebbe preferibilmente scritta a quattro mani daldi Mario Draghi e da quello entrante guidato probabilmente da Giorgia Meloni perché “va presentata alla Ue entro il 16 ottobre”. Non è proprio così: vero è che la scadenza ufficiale per l’invio a Bruxelles del Draft budgetary plan – unadella manovra con un “tabellone” che contiene i principali interventi e le cifre – è il 15 del mese prossimo. Ma nel caso un Paese non abbia a quella data unin carica con pieni poteri (come già avvenuto in Germania, Austria e Portogallo) la Commissione Ue è disposta ad accontentarsi di una. Per poi attendere la ...

davcarretta : Da tecnico Crosetto dovrebbe sapere che in caso di elezioni e formazione di un nuovo governo la bozza di legge di b… - SkyTG24 : Meloni e il nodo della legge di Bilancio: FdI chiede collaborazione a #Draghi - ilfoglio_it : Tra frenata del pil e scadenza degli aiuti per le bolletta, nella legge di Bilancio ci sono pochi margini per reali… - VedeleAngela : RT @AleksL74: Sembra che alla fine chiunque voti ti ritrovi Draghi.. - IvanBrunetti2 : Lo dicevo sempre: zero elevato all'infinito. Ha fallito con una truppa di 60 parlamentari. Lo dicrvsmo: l'agenda… -