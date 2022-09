Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 27 settembre 2022) Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: trama, cast, quante puntate e streaming Da martedì 27 settembre 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 torna Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda parte della seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Nuovi casi e delitti da risolvere all’interno della procura di Matera. “Imma piace perché è fuori dalle righe. È bizzarra. E poi ha una personalità forte, che la rende affascinante. Io a interpretarla mi diverto come una pazza, posso giocare con i suoi toni un po’ esagerati. Perché Imma ha un rapporto conflittuale praticamente con tutti. E poi ha questo accento ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022)2: trama, cast, quante puntate e streaming Da martedì 27 settembre 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 torna2 –, la seconda parte della seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Nuovi casi e delitti da risolvere all’interno della procura di Matera. “piace perché è fuori dalle righe. È bizzarra. E poi ha una personalità forte, che la rende affascinante. Io a interpretarla mi diverto come una pazza, posso giocare con i suoi toni un po’ esagerati. Perchéha un rapporto conflittuale praticamente con tutti. E poi ha questo accento ...

RaiUno : Rai1 @RaiUno · 40min Che cosa succederà nei nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tataranni - Sostituto Pr… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - bubinoblog : GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2022: IMMA TATARANNI, TOLO TOLO, PORTOGALLO-SPAGNA - ledaefrati : RT @RaiUno: Rai1 @RaiUno · 40min Che cosa succederà nei nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore'?… - Giorgia88298630 : RT @RaiUno: ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimento non manch… -