I russi in fuga dalla mobilitazione di Putin e le code al confine con la Mongolia – Il video (Di martedì 27 settembre 2022) Migliaia di russi fuggono in Mongolia attraverso la frontiera per evitare la chiamata alle armi per la guerra in Ucraina. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, mentre alcuni filmati che raccontano di lunghe code al confine sono stati pubblicati da testate ucraine. Secondo la Reuters i russi sono rimasti in fila per ore al valico di frontiera di Kyakhta, nella provincia della Buriazia. Hanno detto di essere in fuga dalla “mobilitazione militare parziale” proclamata la scorsa settimana dal presidente Vladimir Putin. «Abbiamo aspettato a lungo sul lato russo del confine: circa 16 ore», ha detto una delle persone alla frontiera. La Reuters ha sentito anche il proprietario di una pensione a Ulan Bator, che ha aiutato ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Migliaia difuggono inattraverso la frontiera per evitare la chiamata alle armi per la guerra in Ucraina. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, mentre alcuni filmati che raccontano di lunghealsono stati pubblicati da testate ucraine. Secondo la Reuters isono rimasti in fila per ore al valico di frontiera di Kyakhta, nella provincia della Buriazia. Hanno detto di essere inmilitare parziale” proclamata la scorsa settimana dal presidente Vladimir. «Abbiamo aspettato a lungo sul lato russo del: circa 16 ore», ha detto una delle persone alla frontiera. La Reuters ha sentito anche il proprietario di una pensione a Ulan Bator, che ha aiutato ...

LaVeritaWeb : Vladimir Putin annuncia la «mobilitazione parziale» e non esclude alcun mezzo contro l’Occidente. La Borsa crolla,… - davcarretta : Portavoce Ue: con le manifestazioni e la fuga dal paese “i russi votano con i loro piedi contro il regime di Putin”. - Agenzia_Ansa : Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga: è la stima dell'… - Corriere : Nord Stream, la fuga di gas sotto il Baltico e l’incubo degli attacchi: che cosa succede ai gasdotti russi - Fen_church : RT @TradItaliano: Scusate, sapete se da qualche parte si raccolgono donazioni per aiutare i russi in fuga da Putin come già fatto per gli u… -