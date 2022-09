GF Vip Elenoire Ferruzzi redarguita dagli autori? Lo strano confessionale dopo la lite con Luca (Di martedì 27 settembre 2022) Il fine settimana appena trascorso è stato davvero movimentato nella casa del GF Vip, specie a causa di alcune discussioni tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. I due hanno avuto uno screzio particolarmente acceso lo scorso sabato molto seguito e commentato dal pubblico da casa. Ad ogni modo, i toni si sono inaspriti così tanto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 settembre 2022) Il fine settimana appena trascorso è stato davvero movimentato nella casa del GF Vip, specie a causa di alcune discussioni traSalatino. I due hanno avuto uno screzio particolarmente acceso lo scorso sabato molto seguito e commentato dal pubblico da casa. Ad ogni modo, i toni si sono inaspriti così tanto L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : GF Vip: Elenoire Ferruzzi, il video di com'era prima di rifarsi - zazoomblog : GF Vip 7 terza puntata in diretta minuto per minuto – Soraia incontra Luca e si scontra con Elenoire e Sara. In 4 a… - zazoomblog : Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti: scontro al GF VIP 7 - #Elenoire #Ferruzzi #Soraia #Ceruti:… - zazoomblog : Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti: scontro al GF VIP 7 - #Elenoire #Ferruzzi #Soraia #Ceruti: - lacittanews : Grande Fratello Vip 2022/2023 26 Settembre 2022 Al Grande Fratello Vip, Soraia Allam Ceruti è entrata nella… -