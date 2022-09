Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 27 settembre 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) stasera, 27 settembre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata verrà approfondito l’esito delle elezioni politiche. Nel corso della serata si analizzeranno tutti i passi che dovrà compiere il nuovo esecutivo sui temi legati al caro bollette, lavoro, immigrazione e sicurezza che tanto preoccupano gli italiani. Servizi, approfondimenti, interviste saranno lo spunto per cercare di capire come sarà l’Italia di domani dopo questo voto. Fuori dal Coro in streaming Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link. ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 27 settembre 2022), 27, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata verrà approfondito l’esito delle elezioni politiche. Nel corso della serata si analizzeranno tutti i passi che dovrà compiere il nuovo esecutivo sui temi legati al caro bollette, lavoro, immigrazione e sicurezza che tanto preoccupano gli italiani. Servizi, approfondimenti, interviste saranno lo spunto per cercare di capire come sarà l’Italia di domani dopo questo voto.dalin streaming Ricordiamo chedalè visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link. ...

