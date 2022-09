CS: GO, Astralis non perdona la rissa a Kristian “k0nfig” Wienecke: il giocatore fuori dal team? (Di martedì 27 settembre 2022) La rissa che ha visto protagonista Kristian “k0nfig” Wienecke a Malta due settimane fa costa cara al fuciliere. Stando a quanto riferito da DotEsports, infatti, Astralis avrebbe deciso di separarsi dal giocatore di CS: GO proprio in seguito alla scazzottata. Il 26enne ha riportato una “complicata frattura alla caviglia” che lo costringerà a saltare l’imminente torneo IEM Rio Major Europe Regional Major Ranking (RMR) di ottobre. L’organizzazione di esports Astralis lo sostituirà con Mikkel “MistR Thomsen dall’Academy. Come rivelato da alcune fonti, k0nfig è stato coinvolto in una lite dopo la fase a gironi della ESL Pro League a Malta, in cui Astralis non è riuscito a raggiungere i playoff dopo aver rimediato tre sconfitte e solo due ... Leggi su esports247 (Di martedì 27 settembre 2022) Lache ha visto protagonistaa Malta due settimane fa costa cara al fuciliere. Stando a quanto riferito da DotEsports, infatti,avrebbe deciso di separarsi daldi CS: GO proprio in seguito alla scazzottata. Il 26enne ha riportato una “complicata frattura alla caviglia” che lo costringerà a saltare l’imminente torneo IEM Rio Major Europe Regional Major Ranking (RMR) di ottobre. L’organizzazione di esportslo sostituirà con Mikkel “MistR Thomsen dall’Academy. Come rivelato da alcune fonti,è stato coinvolto in una lite dopo la fase a gironi della ESL Pro League a Malta, in cuinon è riuscito a raggiungere i playoff dopo aver rimediato tre sconfitte e solo due ...

