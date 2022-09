Crosetto | «Al governo solo i migliori Rispettiamo gli impegni Ue | ma serve un altro Pnrr»

davcarretta : Da tecnico Crosetto dovrebbe sapere che in caso di elezioni e formazione di un nuovo governo la bozza di legge di b… - nadia_corcione : RT @pezzopanismo: Mia previsione sugli articoli per il governo verdenero: 'Giorgia Meloni: storia della donna che potrebbe essere premier'… - malinca73 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni trionfa alle elezioni? Già partito il toto-ministri: della sua squadra di governo potrebbero fare parte… - sanctemicael : RT @marsigatto: È troppo bello sto fatto che gli elettori hanno bocciato alle urne il governo Draghi votando il partito che attuerà l'agend… - rassegnally : #primapagina #27settembre #FrontPage Da parte sua, #Meloni è già al lavoro sul suo futuro Governo. Ministri-chia… -

IlMeloni sarà costruito scegliendo le migliori energie italiane". Nell'intervista che rilascia oggi al Messaggero il co - fondatore di Fratelli d'Italia Guidoprende impegni ben ...Dall'insediamento del suo, tra un mese, avrà una manciata di giorni per presentare la legge ... "scritta a quattro mani con il ministro dell'Economia Franco", spiega Guido. Dovrà poi ...Ci sono nomi che si attendevano e che sono già stati al governo. Antonio Tajani, ma anche Giancarlo Giorgetti come esponenti di Forza Italia e Lega, la maggioranza però è Fratelli d'Italia e Giorgia M ...Telefonata con Draghi: manovra in "continuità". L'incarico potrebbe arrivare tra il 20 e 21 ottobre È un day after piuttosto inusuale quello di Giorgia Meloni. Che non solo si guarda bene dal festeggi ...