Calcio | Malta | Mangia sollevato temporaneamente da incarico ct

sportface2016 : #Malta, sospeso momentaneamente il ct Devis #Mangia - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Malta, Mangia sollevato dal ruolo di ct. 'Presunta violazione delle nostre politiche' - sportface2016 : #Inter, si valuta un ritiro durante il #MondialeQatar: #Malaga o #Malta le opzioni - sportface2016 : #NationsLeague 2022/23: la #Georgia si impone sulla #Macedonia. #Malta battuto 2-1 dall'#Estonia -

Il tecnico è stato segnalato per una presunta violazione delle politiche federali LA VALLETTA () - Stasera, in occasione dell'amichevole contro Israele, sulla panchina disiederà Davide Mazzotta e non Devis Mangia. La Federazione ha annunciato in una nota che il 48enne tecnico lombardo "è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle ...Devis Mangia è stato momentaneamente rimosso dal ruolo di allenatore della Nazionale di. A comunicarlo è stata laFootball Association, che in una nota ufficiale ha spiegato le ragioni alla base di tale decisioni: ' Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle ...Il tecnico è stato segnalato per una presunta violazione delle politiche federali LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) - Stasera, in occasione ...Devis Mangia è stato momentaneamente rimosso dal ruolo di allenatore della Nazionale di Malta. A comunicarlo è stata la Malta Football Association.