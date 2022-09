Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo gossip targato Belen Rodriguez all’orizzonte. Questa volta sulla nota showgirl si vociferano delle voci sempre più insistenti in merito a una sua terza gravidanza e al fatto che stia “ripensando” ad Antonino Spinalbese del GF Vip nonostante sia fidanzata con Stefano De Martino. E ora, visto che tali ipotesi stavano diventando sempre più “reali”, la medesima ha deciso di replicare dando una risposta secca e ironica a tutti. L’ironia di Belen sulle domande scomode dei suoi follower Recentemente, la nota modella argentina, Belen Rodriguez, ha deciso di rispondere a ruota libera ai suoi fan, dato che le voci su una sua presunta gravidanza (la terza) e sul suo ex, Antonino concorrente del Grande Fratello Vip 7, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo gossip targatoall’orizzonte. Questa volta sulla nota showgirl si vociferano delle voci sempre più insistenti in merito a una sua terza gravidanza e al fatto che stia “rindo” addel GF Vip nonostante sia fidanzata con Stefano De Martino. E ora, visto che tali ipotesi stavano diventando sempre più “reali”, la medesima ha deciso di replicare dando unasecca e ironica a tutti. L’ironia disulle domande scomode dei suoi follower Recentemente, la nota modella argentina,, ha deciso di rispondere a ruota libera ai suoi fan, dato che le voci su una sua presunta gravidanza (la terza) e sul suo ex,concorrente del Grande Fratello Vip 7, ...

