La rossa Toscana si tinge di blu, boom di Fdi e centrodestra primo. Il Pd di Letta, strapazzato, fatica (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche la rossa Toscana si tinge di blu. Nella regione è la coalizione di centrodestra ad aver raccolto il numero più alto di voti: primo partito è Fratelli d'Italia, seguito dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle. E anche se gli esponenti di Fdi invocano cautela e si mostrano tranquilli, il dato emerso dalle urne della Regione storicamente presidiata dalla sinistra, è a dir poco clamoroso. Con il partito di Giorgia Meloni che arriva a prevalere sul Pd, e la coalizione di centrosinistra che fatica tanto ad affermarsi. Tanto che – scrive La Nazione dall'avamposto storicamente appannaggio dei dem – «a un terzo dello scrutinio Fdi era infatti in testa intorno al 26,1% con il Pd che all'alba aveva raggiunto il 26,5%. Per la prima volta alle politiche la Toscana

