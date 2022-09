Juventus | Mauro | «Vlahovic? Lo vedo in difficoltà per questo motivo»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Massimo, ex centrocampista della, ha analizzato l’attuale situazione del club bianconero: le sue parole Massimoè stato intervistato da Tuttosport per parlare di Dusan, attaccante della. Le dichiarazioni.– «Certamente è un giocatore che è entrato in, perché inè entrata la vita della. Ora, non è che un ragazzo arrivato da qualche mese possa risolvere tutti i problemi. Però lui deve migliorare le sue caratteristiche e i fondamentali. Sia la tecnica, sia il modo di stare in campo: ha molto, molto, molto da migliorare. Anche se è chiaro che ha delle qualità da bomber vero e ha voglia di arrivare. Ma quella voglia la deve dimostrare non sbraitando o ...

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus parso in difficoltà nelle ultime uscite. Le sue dichiarazioni. DIFFICOLTÀ – «Certamente è un giocatore che è entrato in difficoltà, perché in ...