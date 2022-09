Elezioni, La Russa: maggioranza sufficiente per governare bene (Di lunedì 26 settembre 2022) "Mi pare che la maggioranza che si sta prefigurando sia una maggioranza sufficiente a farci governare bene, sono molto ottimista su solidità e compattezza del centro destra, governiamo tante regioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Mi pare che lache si sta prefigurando sia unaa farci, sono molto ottimista su solidità e compattezza del centro destra, governiamo tante regioni ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Tutti i risultati dei big candidati in Lombardia, da Berlusconi a Gelmini, da La Russa a Della Vedova - TgrRaiLombardia : Tutti i risultati dei big candidati in Lombardia, da Berlusconi a Gelmini, da La Russa a Della Vedova - Luca_D_M_03 : @r_m_d_c Eh ma Salvini nel 2018 preferì i 5S che la coalizione con la Meloni. Poco fa Ignazio Benito la Russa addir… - StefaniaVaselli : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono il pre… -