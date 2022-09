'Di Maio sconfitto a Fuorigrotta': con ogni probabilità sarà fuori dal prossimo Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) ' Di Maio sconfitto a fuorigrotta ': con ogni probabilità sarà fuori dal prossimo Parlamento. Il ministro degli Esteri del governo Draghi Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) ' Di': condal. Il ministro degli Esteri del governo Draghi Luigi Diè statonel collegio uninominale della ...

SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - fattoquotidiano : Con Impegno Civico sotto il 3%, nessuna possibilità di tornare in Parlamento - SocialeDestra : RT @you_trend: ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Costa (M5S).… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta -