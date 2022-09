Cos’è e perché è stato introdotto il Contributo Unificato Tributario (Di lunedì 26 settembre 2022) introdotto nel 2011, il Contributo Unificato Tributario è uno strumento utilizzato per semplificare i ricorsi presso la Commissione Tributaria unificando le imposte precedentemente previste. Nel momento in cui ci si oppone a un provvedimento di natura tributaria, poiché ritenuto infondato o illegittimo, occorre infatti versare una cifra che copre il deposito degli atti giudiziari e che, attualmente, ingloba tutte le quote richieste in passato. Ma che Cos’è e come funziona più nello specifico il Contributo Unificato Tributario? Che Cos’è un contenzioso Tributario Per capire meglio a cosa serve il Contributo Unificato Tributario occorre fare un passo indietro e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022)nel 2011, ilè uno strumento utilizzato per semplificare i ricorsi presso la Commissione Tributaria unificando le imposte precedentemente previste. Nel momento in cui ci si oppone a un provvedimento di natura tributaria, poiché ritenuto infondato o illegittimo, occorre infatti versare una cifra che copre il deposito degli atti giudiziari e che, attualmente, ingloba tutte le quote richieste in passato. Ma chee come funziona più nello specifico il? Cheun contenziosoPer capire meglio a cosa serve iloccorre fare un passo indietro e ...

