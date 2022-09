Centrodestra a valanga e Fratelli d' Italia primo partito | tocca a Giorgia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilvince le elezioni Politiche e ha i numeri per formare un governo stabile.Meloni guidad'a un'affermazione storica e si candida a essere la prima premier donna della storiana. È questo, in estrema sintesi e in base alle prime proiezioni diffus ieri sera dopo la chiusura delle urne, l'esito del voto per il rinnovo del Parlamentono. Una giornata che, per vari motivi, passerà alla storia. Non solo perché non era mai accaduto che l'andasse al voto in autunno, ma anche perché, dopo undici anni di governi «spuri», frutto delle alchimie parlamentari più variegate, gli elettori tornano a dare una maggioranza ampia a una coalizione presentatasi compatta alle urne, con un programma unico e una leadership condivisa. ...