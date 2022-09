Anna Tatangelo svela il suo peso e le delusioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Anna Tatangelo risponde alle tante domande dei follower e il peso è una delle tante curiosità ma arrivano anche quelle sull’amore, sulle delusioni. La cantante risponde a tutto: quanto pesa Anna Tatangelo? Non capisce il motivo ma rivela: altezza 1,75 e kg 57 ma sa già che presto glielo chiederanno di nuovo. La domenica è dedicata al riposo e si lascia andare alla prima domanda, quella sulla felicità. Per lei è fatta di attimi: “Credo sia un po’ quel sorriso che ti regala una cosa fatta d’istinto”. Le domande diventano più personali e a chi le chiede “cosa ti fa più specie delle persone” la Tatangelo risponde: “Mi fa specie vedere persone che non riconoscono il bene dal male nemmeno per loro stesse e invece di aiutarti nei momenti difficili ti accompagnano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022)risponde alle tante domande dei follower e ilè una delle tante curiosità ma arrivano anche quelle sull’amore, sulle. La cantante risponde a tutto: quanto pesa? Non capisce il motivo ma rivela: altezza 1,75 e kg 57 ma sa già che presto glielo chiederanno di nuovo. La domenica è dedicata al riposo e si lascia andare alla prima domanda, quella sulla felicità. Per lei è fatta di attimi: “Credo sia un po’ quel sorriso che ti regala una cosa fatta d’istinto”. Le domande diventano più personali e a chi le chiede “cosa ti fa più specie delle persone” larisponde: “Mi fa specie vedere persone che non riconoscono il bene dal male nemmeno per loro stesse e invece di aiutarti nei momenti difficili ti accompagnano ...

