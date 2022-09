Torre del Greco, auto intrappolata in acqua accumulata sotto ponte (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – auto intrappolata con quattro persone a bordo: provvidenziale l’intervento dei vigili urbani. È accaduto nella tarda mattinata a Torre del Greco (Napoli) nella zona a ridosso di via Litoranea, dove la pioggia caduta abbondante ha allagato i sottopassi dell’arteria parallela al lungomare realizzata quando sono stati chiusi i passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. Gli agenti di polizia municipale hanno permesso agli occupanti del veicolo di uscire dalla parte posteriore della vettura, rimasta per fortuna libera. La circolazione nella zona è rimasta paralizzata per diverso tempo, con i semafori rossi che indicavano il divieto di transito: “Siamo rimasti isolati – protesta un automobilista – personalmente non sono riuscito a raggiungere la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –con quattro persone a bordo: provvidenziale l’intervento dei vigili urbani. È accaduto nella tarda mattinata adel(Napoli) nella zona a ridosso di via Litoranea, dove la pioggia caduta abbondante ha allagato ipassi dell’arteria parallela al lungomare realizzata quando sono stati chiusi i passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. Gli agenti di polizia municipale hanno permesso agli occupanti del veicolo di uscire dalla parte posteriore della vettura, rimasta per fortuna libera. La circolazione nella zona è rimasta paralizzata per diverso tempo, con i semafori rossi che indicavano il divieto di transito: “Siamo rimasti isolati – protesta unmobilista – personalmente non sono riuscito a raggiungere la ...

