Spagna | Jordi Alba | “Devo rispondere sul campo Dobbiamo riscattarci”

"La fiducia del Ct mi rende felice, ora Devo rispondere sul campo". Lo ha detto Jordi Alba, autore dell'unico gol della Spagna nella sconfitta contro la Svizzera nella penultima giornata del gruppo 2 di Nations League 2022/2023. A Saragozza termina 2-1 per gli elvetici con le reti decisive di Akanji ed Embolo. "Oggi avevamo una buona occasione, adesso Dobbiamo vincere in Portogallo. Metteremo in campo tanta voglia di vincere per conquistare le final four. La gara di oggi sicuramente è stata una delusione per tutti quelli che ci seguono, soprattutto per i tifosi. Dobbiamo riscattarci subito", spiega il laterale del Barcellona. Martedì la Spagna si giocherà con un risultato su due l'accesso alle Finals

