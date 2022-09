Salvini è il primo a esultare: "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato" (Di domenica 25 settembre 2022) primo commento è quello di Matteo Salvini, su Twitter: "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE". Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022)commento è quello di Matteo, su Twitter: "insiache al! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE".

