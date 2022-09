Roger Waters cancella il tour in Polonia dopo le critiche per la sua posizione sulla guerra in Ucraina

SkyTG24 : Roger Waters critica Zelensky, in Polonia cancellano concerti - SergioStretti : RT @Kety78772478: Questa scritta a caratteri cubitali è comparsa durante un concerto di Roger Waters. ?? - Tutti_i_fatti : In #Polonia vogliono dichiarare persona non gradita il fondatore dei #PinkFloyd, Roger Waters, per la sua posizione… - Sergio39468964 : ????Cracovia, Polonia, cancellato il concerto di Roger Waters, accusato dalle autorità locali di 'aver giustificato l… - Smargiasso1975_ : @scorpionium Roger Waters è ai livelli di Berlusconi oramai. Grande musicista, lasci perdere il resto. -

I concerti programmati in Polonia dal cofondatore dei Pink Floyd,, sono stati cancellati a causa dell'indignazione suscitata dalla posizione del musicista sulla guerra in Ucraina. Il promotore del concerto, Live Nation Poland, ha confermato la ...I concerti del co - fondatore dei Pink Floyd,, che si dovevano tenere nella città polacca di Cracovia, sono stati cancellati dagli organizzatori in un clima di accese polemiche, dopo i commenti dell'artista sulla guerra in Ucraina ...In una lettera aperta alla first lady Olena Zelenska, il cofondatore dei Pink Floyd denuncia che "nazionalisti estremisti" in Ucraina ...Il celebre musicista 79enne scrive una lettera aperta alla moglie del presidente ucraino in cui parla di "estremismo" e "guerra disastrosa" di Kiev. E si attira una valanga di critiche a livello mondi ...