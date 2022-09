Oroscopo Ottobre | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Marte opposto si fa sentire nella vita lavorativa, vi rende elettrici, irrequieti, a tratti inconcludenti. Finitela di agitarvi e di crearvi tensioni inutili. A volte basta cambiar prospettiva per far evaporare dubbi e incertezze. La vostra verve battagliera può scatenare confronti anche accesi con collaboratori o clienti, ma non è il momento di innescare battaglie controproducenti. In compenso, la vita affettiva è intensa. Seduzioni a go go, socialità più piacevole e viva, incontri stimolanti, avventure eccitanti. Se siete single è il vostro mese ma attenti a non lanciare troppi ami. Chi troppo vuole, nulla stringe. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 25, 2022 at 3:31 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this ...