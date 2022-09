Non solo Inzaghi, via anche il fedelissimo: 18 milioni all’Inter (Di domenica 25 settembre 2022) Il tecnico Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter in futuro insieme al suo fedelissimo: cessione in Premier League, 18 milioni di euro Simone Inzaghi è nell’occhio del ciclone. Il tecnico piacentino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 25 settembre 2022) Il tecnico Simonepotrebbe lasciare l’Inter in futuro insieme al suo: cessione in Premier League, 18di euro Simoneè nell’occhio del ciclone. Il tecnico piacentino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

il_cappellini : Per aver scritto che a Roma la piazza di Conte era vuota per quasi 2/3 sono oggetto da ieri di valanghe di insulti… - ScaltritiLab : La Cristoforetti sommersa da insulti solo per dire che nella sua barretta di cereali è contenuta farina di insetti.… - elio_vito : Il problema non sono solo le cose assurde sui feti e su l'aborto che scrive Mario Giordano ma che lui è diventato l… - SilviaPrato1 : RT @HikkyLaky38: Solo in un paese di populisti e analfabeti uno come Adani poteva campare. Conoscenza calcistica 0. Conoscenza teoria 100.… - emanuelebraha : @rubio_chef Fai schifo te che non ti schieri per le donne musulmane trattate da bestie in qualunque paese arabo o m… -