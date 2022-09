NASCAR Xfinity Series | Texas | Noah Gragson cala il poker e conquista il ‘Round of 8’

leopnd1 : Pronti per la gara @NASCAR_Xfinity? #NASCAR #NASCARPlayoffs #AndysFrozenCustard300 ???? - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series in Texas! Diretta su NASCAR Trackpass e USA Cronaca su - P300it : #NASCAR | Xfinity Series: AJ Allmendinger è stato il più veloce nella sessione di apertura del weekend NASCAR in Te… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi in Texas: 16:35 FP Xfinity (USA) 17:05 Q Xfinity (USA) 18:35 FP Cup (USA) 19:20 Q Cup (USA) 2… - DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Anteprima playoff Xfinity Series 2022 ? di Redazione -

P300.it | Motorsport Media

Justin Allgaier (JR Motorsports #8) ha regalato a Chevrolet il secondo traguardo volante, Noah ha preso le redini della competizione successivamente nei minuti seguenti. Tutto è cambiato a meno di 40 ...Molti piloti hanno deciso fermarsi ai box a meno di 30 giri dal termine della Stage, Gragson si è trovato leader su AJ Allmendinger (Kaulig Racing 16) ed Austin Hill (RCR 19). Ty Gibbs ha presto ... NASCAR | Anteprima playoff Xfinity Series 2022 The victory for Gragson locked up the first spot in the round of eight, with two more races to determine the other seven drivers that will advance with him. The Xfinity Series begins its playoffs with ...Here's our expert preview of the NASCAR Cup Series' AutoTrader EchoPark Automotive 500 at Texas Motor Speedway, along with fantasy driver picks, Vegas odds, start time, and TV channel.