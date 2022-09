Lory Del Santo, il fidanzato è Marco Cucolo: “Il mio amore lo dimostro con le attenzioni” (Di domenica 25 settembre 2022) Lory Del Santo è legata al fidanzato Marco Cucolo con il quale ha partecipato a “Pechino Express” de all’ultima edizione de “L’Isola Dei Famosi”. Stasera vedremo la showgirl lanciata da Drive In ospite di “Scherzi A Parte” in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5, dove sarà tra le vittime degli scherzi realizzati dalla redazione dello show condotto da Enrico Papi. Il modello campano classe 1992 ha conosciuto sui social Lory Del Santo: i due hanno iniziato a messaggiare su Facebook nel 2013, per poi andare a convivere nel 2015. Tra il videomaker ed il volto tv ci sono trent’anni di differenza, che hanno scatenato dissapori da parte della famiglia di Cucolo che non ha accolto bene la storia. Solo in seguito la madre del trentenne napoletano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022)Delè legata alcon il quale ha partecipato a “Pechino Express” de all’ultima edizione de “L’Isola Dei Famosi”. Stasera vedremo la showgirl lanciata da Drive In ospite di “Scherzi A Parte” in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5, dove sarà tra le vittime degli scherzi realizzati dalla redazione dello show condotto da Enrico Papi. Il modello campano classe 1992 ha conosciuto sui socialDel: i due hanno iniziato a messaggiare su Facebook nel 2013, per poi andare a convivere nel 2015. Tra il videomaker ed il volto tv ci sono trent’anni di differenza, che hanno scatenato dissapori da parte della famiglia diche non ha accolto bene la storia. Solo in seguito la madre del trentenne napoletano ...

