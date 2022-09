La torta del convento: una ricetta che ha più di 100 anni! (Di domenica 25 settembre 2022) Se hai solo un paio di minuti da dedicare alla cucina puoi utilizzarli per preparare la torta del convento, antica ricetta spagnola. Buonissima e soffice, la ricetta della torta del convento è destinata a scalare la classifica della tua top ten dei dolci. Ovviamente la preparazione è estremamente facile da portare a termine come tutte le ricette di una volta. Vediamo subito tutto quello che occorre per poterla cucinare e dopo mangiare! torta del convento: ingredienti. Gli ingredienti per preparare l’impasto sono: 200 gr di cocco grattugiato 7 gr di lievito in polvere Succo di un’arancia ½ buccia grattugiata d’arancia 250 ml di latte 300 gr di latte condensato 3 uova Decoriamo con: Zucchero a velo Preparazione: impiegheremo solo qualche attimo per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 settembre 2022) Se hai solo un paio di minuti da dedicare alla cucina puoi utilizzarli per preparare ladel, anticaspagnola. Buonissima e soffice, ladelladelè destinata a scalare la classifica della tua top ten dei dolci. Ovviamente la preparazione è estremamente facile da portare a termine come tutte le ricette di una volta. Vediamo subito tutto quello che occorre per poterla cucinare e dopo mangiare!del: ingredienti. Gli ingredienti per preparare l’impasto sono: 200 gr di cocco grattugiato 7 gr di lievito in polvere Succo di un’arancia ½ buccia grattugiata d’arancia 250 ml di latte 300 gr di latte condensato 3 uova Decoriamo con: Zucchero a velo Preparazione: impiegheremo solo qualche attimo per ...

TerrinoniL : Torta soffice con gocce di cioccolato: la ricetta del dolce semplice e genuino - thestarman7 : Scorro IG canzone che carica, sguardo cattivo, discorso motivazionale sul fallimento Soldati? Vigili del fuoco?pilo… - AzelioMarco : @repubbilca Se gli escementi di cane gli ricorda la torta della nonna,cosa gli dava sua nonna da mangiare?Si parlav… - su4ni : @fanpage ????????Quarantotto anni fa ho fatto la stessa cosa... certo non eravamo in pompa magna né io avevo il tradizi… - desa_pare_cido_ : @repubbilca Ma mia nonna non faceva la torta con la merda del cane ?? -