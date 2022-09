Jo Squillo | il marito è il produttore Gianni Muciaccia | “Abbiamo scelto di non avere figli | mi sento una donna realizzata”

amotalbrezza : @beppeinterista @GiorgiaMeloni Ah giusto, quello :-) -

Il Sussidiario.net

Joè una cantante, showgirl e attivista italiana nota al pubblico per la sua carriera musicale e televisiva negli anni Ottanta ...E' seguito unodi trombe, quindi due minuti di silenzio in memoria della sovrana osservati ... - 16:00: la regina sarà sepolta nella Cappella di San Giorgio accanto al, il principe ... Gianni Muciaccia, marito Jo Squillo/ Più di 40 anni d'amore, perchè non hanno figli Jo Squillo è una cantante, showgirl e attivista italiana nota al pubblico per la sua carriera musicale e televisiva negli anni Ottanta ...Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, la cantante e conduttrice di successo. La coppia ha deciso di non avere figli ...