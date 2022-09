(Di domenica 25 settembre 2022) Javierha analizzato il momento dellanerazzurra, non certamente al vertice delle proprie capacità. “Non è stato l’inizio di stagione ci aspettavamo. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, essere più responsabili. Nulla è compromesso, dipende solo da noi, l’ha questa forza, l’ha già dimostrato. C’è bisogno che lasi ritrovi,essere resiliente”. L’ex capitano e Vicepresidente nerazzurro ha poi parlato di: “Non è sull’orlo dell’esonero, ma ora serve personalità e. Ho già vissuto situazioni simili da calciatore, anche durante l’anno del Triplete. E’ nei momenti difficili che unadiventa forte. Quellavinse la Champions proprio perché aveva rischiato di uscire nel girone, ne ...

sportface2016 : #Inter, #Zanetti: 'La squadra deve ritrovarsi. #Inzaghi? Adesso servono i fatti' - news24_inter : #Zanetti: «L’#Inter può essere ancora protagonista» - Frances54325203 : RT @diohakane: @PierangeloFlor1 Vabbè ma questa parla di calcio per questioni di marketing, se le chiedi la formazione dell'Inter ti rispon… - diohakane : @PierangeloFlor1 Vabbè ma questa parla di calcio per questioni di marketing, se le chiedi la formazione dell'Inter… - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans I LOVE n PROUD u Zanetti -

Javier, ex capitano dell', ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Javier, ex capitano dell', ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le ...FUTURO - Negli ultimi giorni di calciomercato, quando Gosens pareva destinato al Bayer, l'si ... quel Javiercostantemente messo fuori dagli undici ideali in estate e poi sempre in campo, ...Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sp ...Il vice presidente nerazzurro è convinto che la squadra possa rialzarsi Antonio Siragusano Grande protagonista nella giornata di ieri del Festival dello Sport, l'evento organizzato da La Gazzetta dell ...